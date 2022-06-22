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США предостерегли от случайной помощи России

WP: идея США ограничить экспорт нефти принесет финансовую выгоду России

Фото: Aizhu Chen / Reuters

Идея Белого дома запретить или ограничить поставки нефти из США за рубеж для снижения стремительного роста цен на топливо может ударить по Европе и случайно помочь России, принеся ей финансовую выгоду, предостерег автор издания The Washington Post.

Предлагаемые ограничения «не решат проблемы и, весьма вероятно, повредят европейским союзникам, принося финансовую выгоду» Москве, указывает он.

«Если Белый дом запретит или даже ограничит экспорт, это сократит количество бензина на мировом рынке, оставляя союзников в беде и подталкивая цены вверх», — говорится в публикации.

О возможном введении лимитов на экспорт топлива 16 июня сообщило агентство Bloomberg. Мера, как предполагается, должна сдержать рост стремительный рост цен на бензин.

Для стабилизации цен, как заявил 17 июня президент Джо Байдена, власти готовы использовать все возможные рычаги. При этом он указал на перспективы использования нефти из стратегических запасов разных государств.

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Платон Щукин
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