США захотели использовать все свои рычаги ради стабилизации цен на топливо

Байден заявил, что США будут использовать все рычаги для стабилизации цен на топливо

Соединенные Штаты будут использовать всевозможные рычаги для стабилизации цен на топливо, в том числе для снижения стоимости энергоносителей на местном рынке. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает РИА Новости.

По словам американского лидера, он хочет использовать все рычаги, существующие в его распоряжении, чтобы снизить цены на топливо, особенно для граждан США. «И наши страны работают сообща с тем, чтобы стабилизировать цены на мировом рынке, что включает скоординированный выброс нефти из стратегических резервов», — сказал Байден.

По его мнению, чтобы преодолеть глобальный топливный кризис, странам необходимо принимать долгосрочные решения, причем мировому сообществу надо работать совместно ради достижения целей. В частности, чтобы снизить цены на энергоносители. Байден отметил, что с началом российской спецоперации на Украине «необходимость надежного обеспечения энергетической безопасности и стабильности в долгосрочной перспективе» чувствуется еще больше.

Помимо этого, действия России на Украине «спровоцировали рост инфляции по всему миру, создавая риски дефицита продовольствия» для стран, добавил президент США.

Ранее стало известно о виновных в топливном кризисе в США. Американскому телеведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону кажется, что это прежде всего просчет президента Байдена, а не следствие действий разных стран, в том числе России.

В начале июня также обозреватель Грегори Брю сделал прогноз цен на нефть в США к осени 2022 года. Он предположил, что стоимость энергоносителя достигнет 150 долларов. По его словам, таких цен на топливо в стране не было с 2008 года.

В конце марта президент США обвинил российские власти в рекордном росте цен на бензин в стране. Байден назвал происходящее с ценами на топливо кризисом и отметил, что «подорожание» российского лидера бьет по рядовым американцам на автозаправках.