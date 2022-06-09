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В США спрогнозировали рекордные цены на нефть

Foreign Policy: цена на нефть в США к началу осени достигнет 150 долларов

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Цена на нефть в США к началу осени достигнет 150 долларов. Такой прогноз сделал обозреватель Грегори Брю в своей статье для журнала Foreign Policy.

По его словам, таких цен на топливо в стране не было с 2008 года. Он отметил, что администрация президента США Джо Байдена, несмотря на меры регулирования, не сможет избежать рекордного скачка цен по ряду причин.

Так, журналист отметил стабильно высокое потребление нефтепродуктов, которое в ближайшее время возрастет, так как в теплые месяцы все больше жителей Соединенных Штатов отправляются в отпуск или в однодневные поездки.

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Еще одной причиной подорожания нефти является не восстановившаяся после слабого спроса во время пандемии коронавируса нефтеперерабатывающая промышленность. Брю отметил, что ее мощности за два года ограничений замедлились.

Третьей причиной роста цен Брю назвал высокую скорость потребления нефти из хранилищ, создающую дополнительный спрос. «Резерв будет пополнен этой осенью, что окажет повышательное давление на цены, поскольку рынок фиксирует дополнительный спрос», — отметил обозреватель.

Последний фактор, который влияет на подорожание нефтепродуктов, заключается в очень низком предложении на рынке топлива, которое только усугубляется из-за введенных против России санкций. По словам Брю, несмотря на то что компании Соединенных Штатов планируют нарастить добычу на 720 тысяч баррелей в день, а страны ОПЕК — на 600 тысяч баррелей в сутки в июле и августе, этих усилий недостаточно.

3 июня Евросоюз одобрил шестой пакет антироссийских санкций, который включает в себя частичный отказ от закупок нефти у России. Ограничительные меры предполагают, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.

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Марина Совина
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