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Эдгард Запашный раскрыл детали смерти Пьера Нарцисса

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что певцу Пьеру Нарциссу стало плохо на тренировке
Эдгард Запашный

Эдгард Запашный. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Дрессировщик Эдгард Запашный раскрыл детали смерти певца Пьера Нарцисса. В своем Telegram-канале он сообщил, что артисту стало плохо на тренировке по боксу.

«Вчера вечером ему стало плохо на тренировке по боксу и его доставили в больницу. Предварительный диагноз — почечная недостаточность. Сегодня у него должен был состояться бой с [юмористом] Николаем Лукинским», — написал Запашный.

О смерти 45-летнего Пьера Нарцисса стало известно ранее в среду. По словам его дочери, он скончался в результате остановки сердца в ходе операции на почках.

Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне в 1977 году. Свой творческий путь он начал в 1990-е годы, создав свою первую группу, которая выступала в клубах. В 2003 году певец принял участие в российском шоу «Фабрика звезд», где выпустил ставшую хитом песню «Шоколадный заяц». Первый и единственный альбом Нарцисса «Шоколадный заяц» вышел в 2004 году.

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Евгений Шульгин
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