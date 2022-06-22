Умер певец Пьер Нарцисс

В возрасте 45 лет скончался певец Пьер Нарцисс

Певец Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Подробности произошедшего пока не сообщаются.

Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне в 1977 году. Свой творческий путь он начал в 1990-ые годы, создав свою первую группу, которая выступала в клубах. В 2003 году певец принял участие в российском шоу «Фабрика звезд», где выпустил ставшую хитом песню «Шоколадный заяц». Первый и единственный альбом Нарцисса вышел в 2004 году. Пластинка носила название «Шоколадный заяц».

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