Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Умер певец Пьер Нарцисс

В возрасте 45 лет скончался певец Пьер Нарцисс

Фото: Анатолий Ломохов / Globallookpress.com

Певец Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Подробности произошедшего пока не сообщаются.

Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне в 1977 году. Свой творческий путь он начал в 1990-ые годы, создав свою первую группу, которая выступала в клубах. В 2003 году певец принял участие в российском шоу «Фабрика звезд», где выпустил ставшую хитом песню «Шоколадный заяц». Первый и единственный альбом Нарцисса вышел в 2004 году. Пластинка носила название «Шоколадный заяц».

Ранее стало известно о смерти народного артиста СССР Регимантаса Адомайтиса.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Комментарии отключены
Последние новости
Появились подробности о пожаре на нефтезаводе в Ростовской области
Блогер потратил на новую внешность сотни тысяч рублей и расстроил подписчиков
Умер певец Пьер Нарцисс
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе под Ростовом ликвидировали
Стал известен соперник Загитовой по боксерскому поединку
Раскрыта опасность незначительного загрязнения воздуха для детей
Власти Калининградской области оценили отношения с Польшей и Литвой
Экс-солистка «Блестящих» рассказала о строительстве дома в Испании
Представитель Белого дома случайно обвинила Байдена в страданиях американцев
Делегации России отказались выдавать визы на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.