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Умер народный артист СССР Регимантас Адомайтис

Литовский актер Регимантас Адомайтис умер на 86-м году жизни

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Умер литовский актер театра и кино Регимантас Адомайтис. Об этом сообщает LRT.

Народный артист СССР скончался на 86-м году жизни. Причина его смерти не уточняется.

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа выразил соболезнования в связи со случившимся и заявил, что страна «потеряла настоящую легенду театра и кино, великого творца, чьи исключительные роли, неиссякаемая энергия, искренность и профессионализм позволили нам прикоснуться к вершинам искусства».

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните тоже выразила соболезнования в связи со смертью Адомайтиса. «Мы потеряли человека, которому рукоплескало несколько поколений театралов, за которым с восхищением смотрели кинозрители», — сказала она.

Регимантас Адомайтис родился 31 января 1937 года. Он выступал на сцене Каунасского государственного драматического театра, Национального драматического театра Литвы, Русского драматического театра Литвы и театра «Балтийский дом». Среди наиболее ярких киноролей актера — «Зеленый фургон», «Ты есть...», «Никто не хотел умирать», «Из жизни отдыхающих» и «Авария».

Артист был лауреатом Национальной премии ГДР и Государственной премии Литовской ССР. В 2014-м году ему присудили Национальную премию Литвы по культуре и искусству.

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Марина Погосян
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