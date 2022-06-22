Умер Пьер Нарцисс

Певец Пьер Нарцисс умер в Москве в возрасте 45 лет

Пьер Нарцисс, российский певец камерунского происхождения, скончался в Москве. Об этом в среду, 22 июня, сообщил Telegram-канал Baza.

Артисту было 45 лет. Причиной смерти, как уточняет KP.RU со ссылкой на дочь Нарцисса, стали осложнения в ходе операции на почках.

Из Камеруна в Подмосковье

Пьер Нарцисс (настоящее имя — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза) родился в Камеруне 19 февраля 1977 года. В подростковом возрасте он собрал группу, исполнявшую музыку в местных клубах. В Россию Нарцисс переехал после окончания школы, поселившись у сестры в Подмосковье. В 1998 году он прошел кастинг на эпизодическую роль в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» — там артист появляется в роли сопровождающего абиссинского принца слуги. Эта роль положила начало пути Нарцисса в российский шоу-бизнес.

В 2000-х Нарцисс поступил на факультет журналистики МГУ, параллельно выступал в команде КВН «РУДН», работал в ночных клубах и казино, вел передачу Dance Boom на радиостанции «РДВ FM». Прорыв в карьере артиста произошел благодаря участию в реалити-шоу «Фабрика звезд-2», на которое он попал в 2002 году.

Ласковый мерзавец

На «Фабрике звезд» певец под руководством продюсера Макса Фадеева создал свои главные хиты — «Целуй-целуй» и «Шоколадный заяц». Последняя композиция стала визитной карточкой Нарцисса, которого российский шоу-бизнес — без должной рефлексии над унизительностью таких эпитетов в отношении камерунского эмигранта — навсегда и запомнил как «шоколадного зайца» и «ласкового мерзавца». В 2004-м музыкант выпустил дебютный альбом «Шоколадный заяц», оставшийся единственным в его карьере.

В середине 2000-х Нарцисс появился в эпизодических ролях в скетч-шоу «Осторожно, модерн!» и «Осторожно, Задов!». В 2004-м ему присвоили звание заслуженного артиста Ингушетии.

Артист также выступал в дуэтах с певицами Еленой Кукарской и Жанной Фриске, однако самой неожиданной его коллаборацией стали работы, записанные совместно с Михаилом Гребенщиковым, — вместе они выпустили патриотические танцевальные композиции «Купола» и «Сахалинская любовь».

В 2010-х Нарцисс активно участвовал в различных ток-шоу, снялся в мюзикле по мотивам сказки Александра Роу «Морозко» и выпустил серию синглов и клипов на них. У музыканта осталась дочь Каролина-Кристель Калачева, рожденная в 2006 году в браке с певицей Валерией Калачевой. Артисты развелись в 2017-м на фоне обвинений Нарцисса в изнасиловании радиоведущей Марианны Суворовой. Последней так и не удалось официально доказать факт изнасилования — полиция отказала ей в возбуждении уголовного дела.

