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Российская авиакомпания приготовилась разбирать самолеты на запчасти

В S7 заявили о готовности разбирать самолеты на запчасти ради безопасности полетов

Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Представитель российской авиакомпании S7 сообщил о готовности перевозчика разбирать на запчасти свои самолеты. Такое заявление сделал начальник отдела стратегического планирования АО «Авиакомпания Сибирь» Константин Пьянков в рамках Сибирского транспортного форума, пишет «Коммерсант».

По словам спикера, авиакомпания вынуждена пойти на такие меры, чтобы обеспечить безопасность полетов на других воздушных судах. Также Пьянков предупредил, что в ближайшие два-три года не стоит ожидать высоких показателей по объемам провозных емкостей.

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«Понятно, что это может быть краткосрочный период, но некоторое проседание произойдет. С другой стороны, в конце февраля все выглядело страшнее, чем сейчас, к августу ситуация будет иной», — отметил представитель S7.

Ранее в июне вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в скором времени в России начнут разбирать иностранные самолеты на запчасти. По подсчетам министерства транспорта, парк может эксплуатироваться еще пять лет, пояснил он. За этот срок, по словам Борисова, промышленности нужно будет обеспечить такие поставки, которые смогут гарантировать перевозку пассажиров и грузов внутри России.

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Мария Гейн
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