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В Минобороны рассказали о переговорах России и Турции по кризису с зерном

Минобороны: представители России и Турции обсудили тему вывоза зерна из украинских портов

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Москве прошли переговоры между делегациями России и Турции по теме кризиса с украинским зерном. Об этом сообщили в российском Минобороны, передает РИА Новости.

«Двадцать первого июня в Москве состоялись переговоры между делегациями Министерства обороны Российской Федерации и Министерства национальной обороны Турецкой Республики», — сказано в сообщении Минобороны. В ведомстве рассказали, что представители двух государств обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов.

В министерстве отметили, что делегации подчеркнули важность двустороннего взаимодействия, которое позволило обеспечить безопасный выход турецкого сухогруза «Азов Конкорд» из порта Мариуполя. Отмечается, что по итогам переговоров стороны договорились продолжить консультации.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин не планирует участвовать во встрече в Москве. «Нет. Это по линии Минобороны», — сказал он, отвечая на вопрос о планах российского лидера.

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Виктория Кондратьева
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