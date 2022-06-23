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Крым задумал восстановить сообщение с портами Бердянска и Мариуполя

Мурадов заявил о планах Крыма наладить морское сообщение с портами Бердянска и Мариуполя
Георгий Мурадов

Георгий Мурадов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что она заинтересована в восстановлении морского пассажирского и грузового сообщения с портами Бердянска и Мариуполя. Его слова приводит РИА Новости.

Мурадов заявил о планах Крыма наладить морское сообщение с портами этих городов и подчеркнул, что эти маршруты являются историческими.

«Восстановления морских маршрутов — это часть экономической интеграции. Морские маршруты между Бердянском и Керчью, Мариуполем и Керчью существовали исторически», — отметил он.

Постпред Крыма добавил, что морское сообщение республики с портами восстановится, когда появятся грузы, пассажирский поток и заинтересованные судовладельцы. «Морское сообщение обязательно заработает, потому что потребность перевозки грузов и людей будет возрастать», — заключил он.

Ранее Мурадов пообещал продолжить разработку газа в Черном море после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что жители республики трудились на этих месторождениях и не будут от этого отказываться.

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Марина Совина
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