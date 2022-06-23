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В Крыму пообещали продолжить разработку газа в Черном море после атаки ВСУ

Постпред Крыма Мурадов заявил о продолжении разработки газа в Черном море после атаки ВСУ

Фото: Макс Ветров/ РИА Новости

Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов пообещал продолжить разработку газовых месторождений в Черном море после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на буровые платформы «Черноморнефтегаза». Об этом сообщает РИА Новости.

«Эти объекты являются нашей республиканской собственностью и источником получения энергоресурсов, необходимых и востребованных для региона и российской экономики», — заявил политик.

Мурадов подчеркнул, что крымчане работали на этих месторождениях и продолжать работать. По его словам, главное, что Россия не позволит посягать на жизни местных жителей.

Удар по буровым платформам в Черном море был нанесен в понедельник, 20 июня. Известно, что во время атаки на вышках находилось 109 человек. После атаки ВСУ депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предупредил об ответных ударах.

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Марина Совина
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