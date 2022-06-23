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Россиянам назвали стоимость туров на Алтай

АТОР: экскурсионный тур на Алтай обойдется от 25 тысяч рублей на шесть дней

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Самое бюджетное размещение на Алтае начинается от 14 тысяч рублей в неделю на двоих — в такую цену обойдется проживание на турбазе «Дикий Берег» в номере «эконом» без удобств. Стоимость туров в популярный среди россиян регион назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперты туриндустрии отметили, что цены на путевки зависят от спроса, уровня отеля, расположения, питания и инфраструктуры. Например, в популярном у туристов Парк-отеле «Ая» стоимость недели отдыха в июле начинается от 70 тысяч рублей на двоих с завтраками, а в отеле высокого уровня «Клевер Резорт» проживание в базовом номере без питания обойдется от 175 тысяч рублей.

Кроме того, пользуются спросом и экскурсионные туры. Так, шестидневные программы можно купить в среднем от 25 до 30 тысяч рублей на человека, восьмидневные — от 45-63 тысяч рублей на человека. В стоимость также включено проживание и транспортное обслуживание на маршруте.

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«Купить экскурсионный тур на Алтай у FUN&SUN можно за 67,5 тысячи рублей на двоих (программа "Привет, Горный Алтай! Лайт"), а "Привет, Горный Алтай! Макси" туроператор оценивает в 96,2 тысячи рублей на двоих. Отдохнуть по программе "Привет, Белокуриха!" можно за 86,5 тысячи рублей на двоих, а "Сердце Алтая" стоит 120,5 тысячи рублей на двоих», — рассказали о программах с включенным перелетом в АТОР.

Ранее в июне сообщалось, что Алтайский край и республика Алтай стали востребованными направлениями для путешествий у россиян. Так, спрос на отдых в двух регионах вырос за год на 20 процентов.

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Дарья Рыбак
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