Силовые структуры
Убийство из обреза в кафе Апшеронска попало на видео
Появилось видео с расстрелом посетителя в кафе Апшеронска
Убийство из обреза в кафе Апшеронска попало на видео — в результате стрельбы один человек погиб. Кадры опубликовал Telegram-канал «Апшеронский рабочий».
На записи видно, как неизвестный проходит вглубь кафе. Там он достает похожий на оружие предмет, после чего стреляет в посетителя. Преступник стреляет как минимум дважды. На выходе его пытается остановить другой мужчина.
Ранее сообщалось о стрельбе в кафе Апшеронска — стрелок после случившегося был задержан, им оказался 54-летний мужчина. Его жертва — 28-летний местный житель.