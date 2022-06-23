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Убийство из обреза в кафе Апшеронска попало на видео

Появилось видео с расстрелом посетителя в кафе Апшеронска

Убийство из обреза в кафе Апшеронска попало на видео — в результате стрельбы один человек погиб. Кадры опубликовал Telegram-канал «Апшеронский рабочий».

На записи видно, как неизвестный проходит вглубь кафе. Там он достает похожий на оружие предмет, после чего стреляет в посетителя. Преступник стреляет как минимум дважды. На выходе его пытается остановить другой мужчина.

Ранее сообщалось о стрельбе в кафе Апшеронска — стрелок после случившегося был задержан, им оказался 54-летний мужчина. Его жертва — 28-летний местный житель.

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