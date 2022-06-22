Россиянин пришел в кафе и застрелил из обреза мужчину

В кафе Апшеронска мужчины открыл стрельбу из обреза, погиб один человек, возбуждено дело

В Апшеронске Краснодарского края мужчина открыл стрельбу из обреза ружья в местном кафе, погиб местный житель. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, 54-летний мужчина пришел в кафе и начал стрелять по 28-летнему горожанину. Он произвел не менее двух выстрелов. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Стрелок задержан. Возбуждено уголовное дело. На месте преступления работает оперативная группа следователей и криминалистов.

3 июня в центре Москвы киллер застрелил бизнесмена Оганеса Камаряна. На следующий день правоохранители нашли и задержали предполагаемого убийцу Айрика Ервандяна. Мотивом расправы стала кровная месть. Обвиняемый был арестован по решению суда.