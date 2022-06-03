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Озвучена основная версия заказного убийства в центре Москвы

Возможным мотивом в деле убийства в центре Москвы является кровная месть

Кадр: Telegram-канал 112

Озвучена основная версия в деле заказного убийства в центре Москвы: возможным мотивом является кровная месть. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Задержанный киллер является братом убитого в прошлом году мужчины, который работал телохранителем одного из бизнесменов в Армении. Тогда в центре Еревана застрелили охранника, но предполагаемой жертвой убийства должен был стать предприниматель Рафаэль Мардоян. Заказчиком преступления был Оганес Камарян.

Убийство на Комсомольском проспекте произошло в годовщину убийства брата киллера. Предполагается, что глушитель на орудии убийства был самодельный.

Ранее сообщалось, что застреленный в центре Москвы мужчина мог находиться в розыске в другой стране. Источник в правоохранительных службах сообщил, что, согласно предварительным данным, убитый находился в розыске в Армении.

Расправа произошла на Комсомольском проспекте: у ресторана «Сейджи» неизвестный выстрелил в спину мужчине и добил контрольным выстрелом в голову. После этого преступник достал телефон, сфотографировал убитого и сбежал.

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Леонид Микуляк
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