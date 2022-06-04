Арестован подозреваемый в убийстве бизнесмена Камаряна в центре Москвы

Подозреваемый в убийстве Оганеса Камаряна Айрик Ервандян арестован на два месяца

Айрик Ервандян, подозреваемый в убийстве бизнесмена Оганеса Камаряна в центре Москвы, арестован на два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Накануне Ервандян прошел проверку показаний на месте убийства.

Камаряна застрелили на Комсомольском проспекте в ночь на 3 июня, когда он вышел из ресторана. Киллер выстрелил ему в спину и в голову, сфотографировал труп на телефон и убежал. Следствие задержало 24-летнего Ервандяна. На допросе он отказался назвать имя заказчика убийства.