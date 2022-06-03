Подозреваемый в убийстве бизнесмена Камаряна отказался назвать заказчика

Подозреваемый в убийстве бизнесмена Камаряна в Москве не назвал имя заказчика преступления

24-летний Айрик Ервандян, задержанный по подозрению в убийстве 62-летнего бизнесмена Оганеса Камаряна в Москве, отказался назвать следователям имя заказчика. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

На допросе он заявил, что забыл, куда выбросил пистолет, из которого стрелял в жертву. Следователи повезли Ервандяна по его маршруту после преступления в надежде найти оружие. При обыске в квартире подозреваемого его не обнаружили. Ервандян признался только в том, что уехал с места убийства Камаряна на машине.

Ранее 3 июня сообщалось о задержании предполагаемого киллера. Им оказался мужчина 1998 года рождения.

В ночь на 3 июня Камаряна убили на Комсомольском проспекте. Киллер дождался, когда жертва выйдет из ресторана, выстрелил ему в спину и добил выстрелом в голову. После этого преступник достал телефон, сфотографировал убитого и сбежал.

По информации СМИ, Камарян находился в розыске в Армении: в 2013 году он пытался организовать заказное убийство своего оппонента и соратника — вора в законе Аслана Усояна, известного как Дед Хасан — Рафика Мадояна, однако полиции удалось предотвратить преступление.