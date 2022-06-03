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Установлена личность застреленного киллером в центре Москвы бизнесмена

«112»: убитым в центре Москвы оказался 62-летний бизнесмен Камарян

Фото: Eduard Korniyenko / Reuters

Установлена личность мужчины, убитого в центре Москвы. Как стало известно Telegram-каналу «112», им оказался 62-летний бизнесмен Оганес Камарян.

По данным издания, его компания предоставляет консалтинговые услуги. В момент убийства рядом с предпринимателем находилась девушка, которая смогла убежать. По данным издания, Камарян находился в розыске в Армении: в 2013 году он пытался организовать заказное убийство своего оппонента и соратника Деда Хасана — Рафика Мадояна, однако полиции удалось предотвратить преступление.

Ранее сообщалось, что убийство могло быть заказным. Киллер выстрелил в спину мужчине и добил контрольным выстрелом в голову у ресторана «Сейджи». После этого преступник достал телефон, сфотографировал убитого и сбежал.

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Ксения Назарова
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