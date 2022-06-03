В Москве задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена

В Москве задержали предполагаемого киллера, подозреваемого в убийстве бизнесмена

В Москве задержали предполагаемого киллера, подозреваемого в убийстве бизнесмена. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

Она рассказала, что в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Московского уголовного розыска в кратчайшие сроки была установлена личность подозреваемого. Им оказался мужчина 1998 года рождения. После выяснения его местонахождения он был задержан.

В ближайшее время предполагаемый киллер будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий.

В ночь на 3 июня сообщалось о заказном убийстве 62-летнего бизнесмена Оганеса Камаряна на Комсомольском проспекте. Киллер дождался, когда жертва выйдет из ресторана, выстрелил ему в спину и добил контрольным выстрелом в голову. После этого преступник достал телефон, сфотографировал убитого и сбежал.

По информации СМИ, Камарян находился в розыске в Армении: в 2013 году он пытался организовать заказное убийство своего оппонента и соратника Деда Хасана — Рафика Мадояна, однако полиции удалось предотвратить преступление.