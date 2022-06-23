В России появится первый пляж на крыше жилого комплекса

Первый в России пляж на крыше жилого комплекса построят в Москве

В России построят первый пляж, располагающийся на крышах жилых домов. Необычная курортная площадка появится в Москве, сообщила реализующая проект компания «АЕОН-Девелопмент» «Ленте.ру».

Пляж будет находиться на новом жилом комплексе River Park Towers Кутузовский на Кутузовском проспекте. Его построят на пяти крышах общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Курортная зона расположится на высоте 180 метров, в целях безопасности ее оградят четырехметровым стеклянным барьером.

В распоряжении посетителей курортной площадки окажутся джакузи, лежаки и душевые комнаты с санузлами. Поблизости будут расположены кухни с грилями и места для занятий йогой. Также имеются беседки-иглу на 4-8 человек с обогревом, аудиосистемой, интернетом и зарядными устройствами. Крыши смогут оставаться декоративными на протяжение всего года благодаря комплексному проекту озеленения.

В 2020 году дом с необычной крышей придумали в Литве. Рядом с городом Молетай построили здание, кровля которого располагается на поддерживающей конструкции из металлических балок — благодаря этому создается впечатление, что крыша парит.