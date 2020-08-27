Литовцы придумали дом с «парящей» на ветру крышей. Его построили недалеко от города Молетай. Здание выделяется своей необычной крышей, два яруса которой «парят» в воздухе. Это стало возможным благодаря поддерживающей конструкции из металлических балок, пишет World Architecture Community.

Дом площадью 23 квадратных метра получил название 019 Cabin. Его фасад сделан из неокрашенного металла, а внутри все обшито фанерой. Постройка имеет простую планировку прямоугольной формы. Там располагается небольшой кухонный гарнитур, несколько спальных мест, а также ванная комната. Главная особенность 019 Cabin — это крыша, которая закреплена с помощью почти незаметной металлической конструкции. Издалека она создает эффект парения на ветру. Такая крыша защищает дом от излишнего солнечного света и собирает дождевую воду. С боку к дому также примыкает пандус, переходящий в небольшую террасу.

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Автором проекта является литовское архитектурное бюро ŠA Atelier. По просьбе заказчика они сделали весь дом мобильным. Он легко собирается и так же легко разбирается. «Изначально это здание должно было быть способным адаптироваться к различным условиям, поэтому мы и решили использовать модульную систему. Она позволяет возводить здания разных размеров и конфигураций», — рассказали архитекторы ŠA Atelier.

Недавно в США построили необычное здание — небоскреб с закрученным фасадом. Такая конструкция объясняется стремлением архитектора к энергоэффективности. Она обеспечивает естественное освещение в течение всего дня. Небоскреб высотой 122 метра получил название MIRA, а на его 40 этажах располагаются 392 квартиры.

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