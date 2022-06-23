Уровень поддержки политики Байдена снизился

Reuters: уровень одобрения политики президента США Джо Байдена снизился до 36 процентов

Уровень одобрения политики президента США Джо Байдена снизился и достиг 36 процентов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, проведенного совместно с социологической службой Ipsos.

Уровень поддержки президента сторонниками Демократической партии снизился за неделю с 74 процентов до 73 процентов. Среди республиканцев данный показатель уменьшился с 11 процентов до 7 процентов. В общей сложности лишь 18 процентов респондентов считают, что США двигаются в правильном направлении.

Как пишет агентство, уровень одобрения политики американского президента держится ниже 50 процентов с августа 2021 года и вплотную приближается к худшим показателям его предшественника республиканца Дональда Трампа.

Ранее Трамп обвинил Байдена в угрозе третьей мировой войны. Это не первое заявление экс-президента США с начала спецоперации России на Украине. Многие аналитики считают, что его воинственная риторика на фоне ухудшающегося экономического положения внутри Штатов и стремительного падения рейтинга Байдена укрепляют шансы Трампа на победу в грядущих выборах.