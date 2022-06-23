В России увеличились элитные квартиры

Средняя площадь элитных квартир в России в 2021 году выросла на 14 процентов

В 2021 году средняя площадь элитных квартир, вышедших на рынок в России, достигла 147 квадратных метров. Об увеличении метража подобных объектов говорится в материалах девелоперской компании Sminex, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

Средняя площадь оказалась на 14 процентов больше показателя 2020 года — тогда он достиг 129 квадратных метров. Площадь проектов, заявленных на первое полугодие 2022 года, оказалась больше на 33 процента — значение достигло 171 квадратного метра.

Наименьший показатель средней площади был зафиксировал в 2017 году — 116 квадратных метров. Наибольший относится к 2018 году, когда площадь достигла 186 квадратных метров.

По данным аналитиков компании, в последнее время покупатели больше интересуются просторными объектами. На рынке доля квартир с одной спальней снизилась до 10 процентов в 2020 и 2021 годах с 14 процентов в 2018-м.

Ранее аналитики Knight Frank выяснили, что за последние два месяца квадратный метр на первичном рынке элитного жилья в Москве подешевел на пять процентов, то есть в среднем до 1,52 миллиона рублей. Причиной изменения цены стали вывод на рынок новых проектов, а также укрепление рубля.