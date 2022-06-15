В Москве подешевело жилье для богатых

Knight Frank: за два месяца цена «квадрата» в элитных новостройках упала на пять процентов

За последние два месяца квадратный метр на первичном рынке элитного жилья в Москве подешевел на пять процентов, в среднем до 1,52 миллиона рублей. Об этом сообщают аналитики Knight Frank, материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам экспертов, причиной изменения цены стали вывод на рынок новых проектов, а также укрепление рубля. При этом стоимость «квадрата» в мае 2022 года была на 13 процентов выше аналогичного показателя, зафиксированного по итогам четвертого квартала 2021 года — 1,34 миллиона рублей.

В данный момент наибольший объем элитных новостроек зафиксирован в Пресненском районе, где средняя стоимость купленной квартиры составляет 146 миллионов рублей. В пределах района находится 19 процентов от общего количества подобного жилья — в сравнении с мартом 2022 года значение выросло на пять процентных пунктов из-за запуска новых проектов за счет освоения промышленных территорий.

Вторую позицию в списке занял район Дорогомилово с показателем в 17 процентов. Третью строчку делят между собой районы Тверской и Якиманка — на каждый из них приходится по 15 процентов от общего числа представленных на рынке объектов элитного жилья.

К концу мая 2022 года спрос на элитную недвижимость в Москве снизился на 10,14 процента. Относительно аналогичного периода 2021-го падение достигло 52,52 процента. В компании Skolkovo Realty заявили, что увеличить количество сделок удастся, если снизить цены на жилье на 20 процентов.