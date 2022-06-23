Врач развеяла популярный миф об пользе раннего завтрака для метаболизма

Спортивный врач Пурига заявила, что миф о пользе завтрака не имеет доказательств

Кандидат медицинских наук и спортивный врач Александра Пурига развеяла популярный миф о пользе раннего завтрака для метаболизма человека. В своем Telegram-канале она объяснила, как привычка есть по утрам может привести к набору лишнего веса.

Врач отмечает, что миф о пользе раннего приема пищи не имеет обоснованных доказательств. «Что мы знаем о пользе завтраков, да вобщем-то ничего», — иронично заявила Пурига. По ее словам, метаболизм тех, кто завтракает, и тех, кто пропускает этот прием пищи, ничем не отличается.

«Все исследования о пользе завтраков спонсированы компаниями производителями хлопьев и каш», — сказала эксперт. Она также заявила, что привычка есть по утрам не только не улучшит здоровье, но и может привести к набору лишнего веса. «Исследования о том, что любители завтрака набирают за день на 260 килокалорий больше и за четыре месяца набирают примерно 500 лишних граммов, говорят лишь о том, что никто особо не позаботился выстроить исследование вокруг меню завтрака», — поделилась соображениями спортивный врач.

Пурига уверена, что до сих пор нет никаких точных данных о том, что первый прием пищи меняет метаболизм и помогает похудеть. «Единственное, под чем я готова подписаться, — это необходимость белка после длинного ночного голодания для тех, кто заботится о росте мышечной массы. В остальном важен ваш индивидуальный разумный режим питания и состав этого приема пищи», — заключила она.

Ранее эндокринолог Саина Олесова рассказала о вреде подсчета калорий. По ее словам, постоянный подсчет калорийности всех продуктов за день может спровоцировать расстройства пищевого поведения.