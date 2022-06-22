Врач рассказала о вреде подсчета калорий

Эндокринолог Олесова: подсчет калорий — одна из причин расстройства пищевого поведения

Эндокринолог Саина Олесова рассказала о вреде подсчета калорий. О том, что он становится одной из причин расстройства пищевого поведения, врач уточнила «Газете.ру».

Саина Олесова обратила внимание, что всем, кто хочет похудеть, нужно сбалансированно питаться.

«Забудьте про диеты. Не переходите в крайности, не ограничивайте себя в еде и в определенных продуктах, не считайте постоянно калории — это все может привести к расстройству пищевого поведения, а из этого состояния выходить будет еще сложнее и дольше», — отметила она.

По словам эксперта, регулярный прием основных приемов пищи поможет избежать ненужных перекусов вредными продуктами.

«Пользуйтесь методом тарелки. Он предполагает визуальную оценку вашей тарелки, чтобы вы получали все необходимые вам макро- и микроэлементы: 1/2 тарелки должны составлять овощи, салаты», — объяснила врач Олесова.

Эндокринолог посоветовала исключить из рациона масло, то есть продукты нужно запекать и тушить, а не жарить. Напитки нужно пить без сахара.

«Движение — отличная профилактика набора лишнего веса, остеопороза. ВОЗ рекомендует режим умеренных аэробных нагрузок — это не менее 10 тысяч шагов в день», — заключила эндокринолог.

Ранее кардиолог напомнил об основных причинах ожирения. Главная причина набора веса, по его словам, — дешевая и легкодоступная еда.