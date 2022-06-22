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Врач рассказала о вреде подсчета калорий

Эндокринолог Олесова: подсчет калорий — одна из причин расстройства пищевого поведения

Фото: Frank May / Globallookpress.com

Эндокринолог Саина Олесова рассказала о вреде подсчета калорий. О том, что он становится одной из причин расстройства пищевого поведения, врач уточнила «Газете.ру».

Саина Олесова обратила внимание, что всем, кто хочет похудеть, нужно сбалансированно питаться.

«Забудьте про диеты. Не переходите в крайности, не ограничивайте себя в еде и в определенных продуктах, не считайте постоянно калории — это все может привести к расстройству пищевого поведения, а из этого состояния выходить будет еще сложнее и дольше», — отметила она.

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По словам эксперта, регулярный прием основных приемов пищи поможет избежать ненужных перекусов вредными продуктами.

«Пользуйтесь методом тарелки. Он предполагает визуальную оценку вашей тарелки, чтобы вы получали все необходимые вам макро- и микроэлементы: 1/2 тарелки должны составлять овощи, салаты», — объяснила врач Олесова.

Эндокринолог посоветовала исключить из рациона масло, то есть продукты нужно запекать и тушить, а не жарить. Напитки нужно пить без сахара.

«Движение — отличная профилактика набора лишнего веса, остеопороза. ВОЗ рекомендует режим умеренных аэробных нагрузок — это не менее 10 тысяч шагов в день», — заключила эндокринолог.

Ранее кардиолог напомнил об основных причинах ожирения. Главная причина набора веса, по его словам, — дешевая и легкодоступная еда.

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Вера Владзиевская
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