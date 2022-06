Кардиолог напомнил об основных причинах ожирения

ETNT: легкодоступная еда и снижение физической активности могут привести к ожирению

Мохаммед С. Ало, сертифицированный кардиолог DO Board, ассистент клинического профессора сердечно-сосудистой медицины в Университете Среднего Запада и автор книги «Фактическая потеря веса: план по снижению веса без уловок, диет, причуд и ограничений» напомнил об основных причинах ожирения, сообщает издание Eat This Not That! (ETNT).

Эксперт отметил, что дешевая легкодоступная еда способна привести к ожирению. «Высококалорийных гиперпалатируемых продуктов (настолько вкусные, что сложно контролировать количество их употребления, — прим. «Ленты.ру») легко съесть слишком много. Примером такой высококалорийной пищи являются картофельные чипсы. Они хрустящие, калорийные, и оставляют вкусный осадок на руках. Невозможно съесть только одну штуку! Представьте, если бы вместо картофельных чипсов вам пришлось бы съесть одну вареную картофелину? В нем содержится десятая часть калорий, он очень сытный, но просто не такой вкусный и его не так приятно употреблять», — объяснил кардиолог.

Вторым фактором, провоцирующим набор лишнего веса и ожирения, специалист назвал снижение физической активности. По его мнению, физические упражнения помогут не только сбросить вес, но и поддерживать его на необходимом уровне, что, как он отмечает, гораздо сложнее.

Еще одной причиной ожирения кардиолог назвал пристрастия к жестким диетам. По его словам, многие люди хотят получить быстрый результат, поэтому и выбирают строгие диеты. «В интернете можно встретить рекламу рекламу 30, 60 и 90-дневных программ по снижению веса. Они могут работать в краткосрочной перспективе, но редко приводят к долгосрочной, устойчивой потере веса. Но нужны долгосрочные решения, а не жесткие диеты», — уточнил эксперт и добавил, что ограничительные диеты приводят к тому, что у их сторонников складываются плохие отношения с едой. По мнению специалиста, люди не могут долго придерживаться каких-либо ограничений и постепенно возвращаются к своим старым пищевым привычкам. Он рекомендует есть те продукты, которые нравятся, но в разумных пределах.

Чрезмерные кардиотренировки, по мнению специалиста, тоже не помогут решить проблему с лишним весом. «Многие люди считают, что похудеют, как только снизят количество калорий и займутся кардиотренировками. Это работает в течение нескольких месяцев, но не на долгосрочную перспективу. Вы должны заниматься тем, что вам нравится», — объяснил Ало важность выбора вида спорта по душе. Он отметил, что куда проще ограничить себя в пище, чем увеличить расход калорий.

Мохаммед С. Ало подытожил, что почти каждый гуру фитнеса в интернете рекламирует новую диету, пищевую добавку или волшебную таблетку для борьбы с ожирением, но, сожалению, все это не работает в долгосрочной перспективе. Чтобы изменить ситуацию, эксперт рекомендует употреблять больше здоровой пищи и необходимое количество килокалорий, а также включить в свое расписание физическую активность по душе.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев назвал россиянам не сочетающиеся с белым хлебом продукты. По его словам, употребление белого хлеба с вареньем может привести к сахарному диабету.

Что делать?