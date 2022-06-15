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Диетолог назвал россиянам серьезную опасность сочетания хлеба с вареньем

Диетолог Арзамасцев: сочетание белого хлеба с вареньем может привести к сахарному диабету

Фото: Unsplash

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев назвал россиянам не сочетающиеся с белым хлебом продукты. Его слова передает «Москва 24».

Эксперт отметил, что сочетание белого хлеба с вареньем может представлять серьезную опасность для здоровья: злоупотребление бесхитростным лакомством может привести к набору лишнего веса и сахарному диабету.

«Обычный белый хлеб со сладким — это бомба замедленного действия для организма. Мы сочетаем два простых углевода, пустые калории, которые очень быстро усваиваются, и у человека с гиподинамией сразу идет лишний вес, — уточнил Арзамасцев. — Если еще есть какие-то намеки на нарушение углеводного обмена, то в дальнейшем такой хлеб будет провоцировать ожирение и сахарный диабет».

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Специалист порекомендовал и вовсе исключить белый хлеб из рациона, уточнив, что для его производства используется высокообработанная мука, в нем содержится очень мало витаминов, и он имеет достаточно высокий гликемический индекс.

Вместо этого продукта диетолог советует выбирать цельнозерновой хлеб, но не злоупотреблять им, а также сочетать его с определенными блюдами: овощами, салатами, супами. «Цельнозерновой хлеб лучше ограниченно есть либо вообще убрать при употреблении мяса, бобовых, грибов, каких-то тяжелых продуктов», — объяснил эксперт.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала россиянам продукты для снижения сильного аппетита и быстрого похудения. Среди пищи, которая надолго избавит от голода, она выделила яйца, кедровые орехи и другие.

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Юлия Кальницкая
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