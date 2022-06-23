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Сом проткнул шипом грудь ребенка

Bay News 9: сом на четыре сантиметра вонзил шип в грудь ребенка

Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

Сом вонзил шип в грудь ребенка, который рыбачил вместе с матерью в американском городе Нью-Порт-Ричи, штат Флорида. Об этом сообщает Bay News.

Мальчик в возрасте менее 10 лет отправился на рыбалку вместе с матерью и получил ранение в грудь от сома. Шип рыбы проткнул грудную полость ребенка и проник внутрь почти на четыре сантиметра. Женщина повезла сына в больницу самостоятельно, но ей пришлось остановиться и вызвать спасателей, так как мальчик начал задыхаться.

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Спасатели на вертолете доставили пострадавшего вместе с матерью в больницу города Тампа. В настоящее время мальчик восстанавливается после произошедшего.

Шипы некоторых видов сомов могут быть ядовитыми, поэтому при ловле рыбы рекомендуется пользоваться специальным крючком. У сомов нет жала в привычном понимании, но они могут ужалить острыми шипами на грудных и спинных плавниках. Молодые сомы считаются более опасными, так как их плавники острее.

Ранее сообщалось, что двое жителей американского города Шелбивилл, штат Индиана, отправились на реку Огайо ловить сомов и выловили девятикилограммовую рыбу, в желудке которой оказалась секс-игрушка. Каким образом она оказалась внутри рыбы, неизвестно.

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Алиса Дмитриева
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