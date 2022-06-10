Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мужчина поймал сома с секс-игрушкой в желудке

Fox 59: рыбак в США выловил из реки сома, проглотившего секс-игрушку

Фото: Richard Kesar

Двое жителей американского города Шелбивилл, штат Индиана, отправились на реку Огайо ловить сомов и выловили девятикилограммовую рыбу, в желудке которой оказалась секс-игрушка. Об этом сообщает Fox 59.

Ричард Кесар рассказал, что вместе с другом Йоном Хупом отправились на лодке на рыбалку в город Лоренсбург. Мужчины надеялись поймать голубого сома. Первой же попавшейся им рыбой оказался сом, желудок которого был подозрительно раздут. Рыбаки предположили, что это икра или съеденная сомом добыча.

Материалы по теме:
Владыки морей Фотографы показали необычайные красоты подводного мира
Владыки морейФотографы показали необычайные красоты подводного мира
15 февраля 2017
Чудовища с лампочками Самые пугающие и опасные обитатели дна океана
Чудовища с лампочкамиСамые пугающие и опасные обитатели дна океана
13 июня 2016

Американцы продолжили рыбалку и выловили еще двух сомов, после чего Кесар решил повнимательнее рассмотреть первого. Он надавил на желудок рыбы и нащупал внутри два твердых объекта, которые та проглотила. Стало ясно, что это не икра.

Вернувшись домой, мужчины решили выпотрошить сома. В желудке рыбы они обнаружили шар из пенопласта, останки другой рыбы и игрушку для взрослых. «Не представляю, как и почему она оказалась в реке», — подчеркнул Кесар.

Жена и трехлетняя дочь американца присутствовали при разделке рыбы, так как дочь любит помогать отцу разбирать улов. «При виде секс-игрушки Хуп и мы с женой засмеялись. Жена сразу закрыла глаза дочери и отвернула ее от рыбы», — рассказал Кесар. Он подчеркнул, что дочь до сих пор продолжает спрашивать, что было внутри сома. «Такое точно встречается нечасто», — сказал мужчина.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина сделал предложение своей девушке после того, как она нашла внутри пойманной им рыбы золотое кольцо. По словам мужчины, он не прятал украшение в рыбу.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Курс рубля ускорил рост
Снижение ключевой ставки объяснили
В Грузии назвали условие отказа от статуса кандидата в ЕС
Вахтовик объяснил подрыв медведя российскими рабочими
Луганская епархия попросила о переходе в РПЦ
Пекин пригрозил отпором в случае использования ситуации на Украине для вреда КНР
Насильника несовершеннолетней проверят на причастность к серии нападений
Конгресс США обвинил Трампа в организации штурма Капитолия
16-летняя россиянка делала украшения своими руками и заработала миллионы рублей
Мужчина поймал сома с секс-игрушкой в желудке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.