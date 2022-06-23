Диетолог рассказал об опасности кофе и специй

Диетолог Гинзбург: повышенный аппетит от кофе и специй грозит перееданием и набором веса

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, как не набрать лишний вес в процессе похудения. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

Специалист объяснил, что обменные процессы в организме протекают с разной скоростью под воздействием тех или иных факторов. Существует мнение, что ряд продуктов ускоряют и замедляют обмен веществ. «На самом деле тема с замедлением и ускорением метаболизма с помощью еды — это ненаучно, это так не работает», — подчеркнул он.

Гинзбург заявил, что кофе и специи увеличивают расход энергии в организме. Он также предупредил об их опасности и отметил, что эти продукты влекут за собой повышенный аппетит, который, в свою очередь, грозит перееданием и набором веса. Поэтому худеющим людям следует ограничить в меню жирные и сладкие блюда.

«Кофе ускоряет расход энергии. Еще есть специи, которые имеют схожий эффект. После приема пищи со специями немного иначе образуются молекулы, богатые энергией, из-за чего происходит потеря тепла, потеря энергии. Но кофе и специи дают незначительное ускорение расхода энергии, а при этом сильно повышают аппетит», — отметил диетолог.

Ранее диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина раскрыла опасность переедания. Оно приводит к инфаркту и инсульту, предупредила специалист.