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Раскрыта опасность переедания

Диетолог Соломатина заявила об угрозе инфаркта и инсульта при переедании

Фото: Unsplash

Диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина заявила, что переедание может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом она сообщила в беседе с Ura.ru.

Соломатина раскрыла опасность переедания и подчеркнула, что из-за него обычно страдают внутренние органы. Переполненный желудок давит диафрагму, сердцу становится тяжело сокращаться. Поэтому существует угроза приступа.

«Если человек спит с переполненным желудком дальше начинается храп, остановка дыхания во сне. Если уже есть заболевания сердечно-сосудистой системы, то это в дальнейшем может вызвать приступ сердечной недостаточности, стенокардию и довести до инфаркта и инсульта», — объяснила Соломатина.

Если человек позволил себе лишнего за столом, то у него могут обостриться существующие болезни. Переедание также грозит метеоризмом, отрыжкой, вздутием, болями, гастритом, проблемами с желчным пузырем, холециститами и панкреатитом. «В этом случае, если появилась тошнота рвота с зеленью, слабость нужно вызывать скорую помощь», — призвала диетолог.

При переедании необходимо встать и совершить прогулку на свежем воздухе, что позволит продвинуть пищевой комок. Через полчаса-час следует выпить жидкость с содержанием кофеина, который служит легким слабительным. Перед застольем врач рекомендовала выпить ферменты, а после праздника устроить разгрузочный день.

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Марина Совина
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