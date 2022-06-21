Популярная ведущая раскрыла способ не набирать вес

Ляйсан Утяшева рассказала, что не переедать ей помогает покупка дорогой брендовой одежды

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева раскрыла свой секрет борьбы с перееданием. В шоу «Дерзкая готовка», выпуск которого доступен на YouTube, она рассказала, что не набирать вес ей помогает покупка брендовой одежды.

«Я себе отрезала путь назад брендовыми дорогими вещами. Нелегко мне это далось, потому что я очень экономный человек», — заявила телеведущая. Утяшева добавила, что не привыкла покупать дорогую одежду. «Первое платье Yves Saint Laurent у меня появилось в 35 лет, когда я достигла своего любимого веса — это 50 килограммов», — отметила гимнастка.

Ведущая объяснила, что после покупки каждый раз, когда у нее появляется желание переесть, она вспоминает, что платье станет мало, если она поправится. Кроме того, Утяшева наклеила на холодильник фотографию, сделанную тогда, когда она весила на 32 килограмма больше.

Телеведущая рассказала, что не полнеть ее мотивирует также нежелание выглядеть полнее своего мужа — резидента Comedy Club Павла Воли. «Хочется рядом с ним быть миниатюрной, маленькой девочкой», — призналась она.

Ранее свой секрет похудения в эфире шоу Утяшевой раскрыл телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев. Он рассказал, как ему удалось сбросить три десятка килограммов. Ведущий исключил из дневного рациона сладкое и мучное. Ивлев также добавил, что после семи часов вечера позволял себе съесть только пару яблок.