Популярный телеведущий раскрыл свой способ похудения

Ведущий Ивлев исключил из дневного рациона сладкое и мучное и похудел на 30 килограммов

Популярный телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев рассказал, как ему удалось сбросить три десятка килограммов. Свой способ похудения он раскрыл в YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан Утяшевой».

По словам телеведущего, в похудении ему помогла его супруга Валерия Куденкова, которая придерживалась диеты вместе с ним. «Она тоже регулирует свое питание», — отметил он и добавил, что благодаря поддержке жены похудел на 30 килограммов.

Ивлев рассказал, что они с супругой исключили из дневного рациона сладкое и мучное. «Мы убрали сахар, оставили его только на завтрак. Я не могу чай пить без сахара. И убрали хлеб, оставили его тоже только с утра», — поделился телеведущий. Он также добавил, что после семи часов вечера позволяет себе съесть только пару яблок.

«Эта тема продолжается шесть дней в неделю: мы стараемся сидеть на своем питании. И один день мы можем устроить свистопляски», — заключил повар.

Ранее Ивлев рассказал о жизни с молодой женой. Он назвал Куденкову настоящей женщиной, от которой он перенял некоторые черты. Например, Ивлев научился много общаться со своей возлюбленной: подолгу разговаривать на любые отвлеченные темы.

Ивлев женился во второй раз в феврале 2021 года. С прежней супругой Марией повар прожил в браке 23 года. Об их разводе стало известно в июне 2020 года. Неофициальной причиной расставания считалась измена, однако сам ведущий называет эту информацию слухом.