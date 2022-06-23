Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Роспотребнадзоре сравнили пандемию оспы обезьян и коронавируса

Роспотребнадзор: распространение и масштабы оспы обезьян не будут похожи на COVID-19
Начало событий в новости Всемирная сеть здравоохранения объявила оспу обезьян пандемией

Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

Распространение оспы обезьян не будет похоже на коронавирус ни по скорости, ни по масштабам, ни по пиковой нагрузке на здравоохранение, социальную сферу и экономику. Об этом «Ленте.ру» сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Сравнивая две инфекции, Пшеничная отметила, что в случае с оспой обезьян также не будут введены локдауны и дистанционная работа, как это было при COVID-19.

«Следует помнить о том, что эта инфекция не распространяется так легко и стремительно, как SARS-CoV2 или грипп. Одно из главных условий ее передачи — близкий, длительный контакт с больным без мер предосторожности», — сказала она.

Пшеничная добавила, что более значительные проблемы несет пандемия ВИЧ-инфекции и седьмая эпидемия холеры, которая началась еще в 1960-е годы.

Ранее 23 июня стало известно, что Всемирная сеть здравоохранения (ВСЗ) объявила оспу обезьян пандемией и чрезвычайной ситуацией глобального значения для здравоохранения. Представители ВСЗ добавили, что на данный момент заражения зарегистрированы в 58 странах и их число превысило 3417, а темпы распространения растут каждую неделю.

15 июня глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России на данный момент нет необходимости проводить массовую вакцинацию на фоне вспышки оспы обезьян. Он отметил, что в стране есть мощная лабораторная база, а также существуют технологии. которые позволят быстро адаптировать лекарства и вакцины к определенной инфекции.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Гавашели
Обсудить
Последние новости
В ЛНР назвали предполагаемое время сдачи в плен бойцов «Айдара» с завода «Азот»
В Херсонской области сообщили о двух сбитых российскими ПВО ракетах ВСУ
Крупнейшему российскому производителю серебра стало некуда девать слитки
Россиянам захотели усложнить покупку жилья в одной европейской стране
Рэпера Lil Tjay госпитализировали после перестрелки в ресторане
В Киеве запретили фейерверки и езду без глушителя
В российском регионе ввели режим повышенной готовности
Впервые получена короткоживущая нейтронная звезда из четырех нейтронов
Премьер Албании назвал расширение ЕС жульническим процессом
Производитель Nike объявил об окончательном уходе из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.