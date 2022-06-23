В Роспотребнадзоре сравнили пандемию оспы обезьян и коронавируса

Роспотребнадзор: распространение и масштабы оспы обезьян не будут похожи на COVID-19

Распространение оспы обезьян не будет похоже на коронавирус ни по скорости, ни по масштабам, ни по пиковой нагрузке на здравоохранение, социальную сферу и экономику. Об этом «Ленте.ру» сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Сравнивая две инфекции, Пшеничная отметила, что в случае с оспой обезьян также не будут введены локдауны и дистанционная работа, как это было при COVID-19.

«Следует помнить о том, что эта инфекция не распространяется так легко и стремительно, как SARS-CoV2 или грипп. Одно из главных условий ее передачи — близкий, длительный контакт с больным без мер предосторожности», — сказала она.

Пшеничная добавила, что более значительные проблемы несет пандемия ВИЧ-инфекции и седьмая эпидемия холеры, которая началась еще в 1960-е годы.

Ранее 23 июня стало известно, что Всемирная сеть здравоохранения (ВСЗ) объявила оспу обезьян пандемией и чрезвычайной ситуацией глобального значения для здравоохранения. Представители ВСЗ добавили, что на данный момент заражения зарегистрированы в 58 странах и их число превысило 3417, а темпы распространения растут каждую неделю.

15 июня глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России на данный момент нет необходимости проводить массовую вакцинацию на фоне вспышки оспы обезьян. Он отметил, что в стране есть мощная лабораторная база, а также существуют технологии. которые позволят быстро адаптировать лекарства и вакцины к определенной инфекции.