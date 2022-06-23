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В российском селе 55 человек отравились неизвестным веществом

В Дагестане 55 человек отравились неизвестным веществом, среди них 11 детей

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В селе Казанище в Буйнакском районе Дагестана 55 человек отравились неизвестным веществом. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, местные жители обратились к медикам с симптомами острой кишечной инфекции. 55 россиян госпитализировали, среди них 11 детей.

Медики сообщили, что отравление у пострадавших протекает в легкой степени тяжести. Специалисты выясняют причины массового отравления людей.

Ранее в Ставропольском крае 118 человек попали в больницу с отравлением — среди низ 78 детей. Инцидент произошел в селе Марьины Колодцы.

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Анастасия Шейкина
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