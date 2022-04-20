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В российском регионе больше 100 человек попали в больницу с отравлением

В Ставропольском крае отравились 118 человек, возбуждено уголовное дело

Фото: Telegram-канал sergienko_vs

В Ставропольском крае больше 100 человек попали в больницу с отравлением. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры российского региона, пишет ТАСС.

Инцидент произошел в селе Марьины Колодцы. В медучреждение с жалобами на признаки вирусной кишечной инфекции обратились 118 человек, из которых 78 детей. По предварительным данным, отравиться они могли водой.

17 апреля также стало известно, что в связи с массовым отравлением жителей села прокуратура края организовала проверку. В настоящее время на месте работают следователи. Они устанавливают обстоятельства произошедшего, берут дополнительные пробы воды.

По итогам будут приняты меры прокурорского реагирования, а также будет рассмотрен вопрос о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

Ранее в апреле из детского сада в Подольске с отравлением госпитализировали 13 детей. Пострадавшим от 3 до 7 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

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Евгения Куликова
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