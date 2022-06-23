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В Японии заявили о вынужденном начале Россией спецоперации на Украине

Депутат Судзуки заявил, что Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине

Фото: Pixabay

Россия была вынуждена начать военную спецоперацию на Украине, поскольку Киев отказался выполнять Минские соглашения. Об этом заявил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки, передает РИА Новости.

По словам парламентария, в любом конфликте виноваты обе стороны, ответственность лежит и на Москве, и на Киеве. Он отметил, что в настоящее время существуют проблема однобокого освещения ситуации, когда мировые СМИ не дают объективной оценки и лишь подогревают противостояние.

Судзуки указал, что президент России Владимир Путин был вынужден начать спецоперацию. Думать об этом следует хладнокровно, чтобы защищать интересы своего государства, несмотря на то, что мировое сообщество называет посягательство на суверенитет страны или ее территорию нарушением международного права.

Депутат напомнил, что Украина нарушила обещания, под которыми подписалась, в том числе Минские договоренности 2014 и 2015 годов, однако об этом «совсем не говорят и не обсуждают».

«В Японии есть поговорка "в ссоре виноваты оба" о том, что в ссоре ответственность и наказание ложится на обе стороны. То есть, тот, кто первый начал — неправ, но и на том, кто создал причину для этого — тоже лежит ответственность. Я считаю, что эта поговорка здесь подходит», — заключил Судзуки.

24 февраля Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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