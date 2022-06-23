Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России допустили увеличение маткапитала на первенца

РБК: Минтруд допустил увеличение маткапитала на первенца до 680 тысяч рублей

Фото: Unsplash

В России представили первые расчеты размера материнского капитала на ближайшие три года. Они указаны в проекте бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2023 год и плановый период 2023 и 2024 годов, пишет РБК со ссылкой на эти документы.

В частности, Минтруд допустил увеличение маткапитала на первенца. В 2023 году выплата на него может составить 616,3 тысячи рублей, на второго ребенка — 814,4 тысячи рублей. В 2024 году эти показатели достигнут 653,9 и 864,1 тысячи рублей, соответственно, а в 2025 году — 680,1 и 898,7 тысячи рублей.

В 2022 году объем маткапитала на первенца составляет 524,5 тысячи рублей, а на второго — 693,1 тысячи рублей, если семья не никогда не получала эту выплату. Если же льгота была получена, то разница между первой и второй суммой составит 168,6 тысячи рублей.

Ранее Минтруд предложил индексировать пенсии на 6,8 процента ближайшие три года. Выплаты хотят увеличить для неработающих пенсионеров.

Синдром отмены: Россия


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России допустили блокаду Литвы для транзита в Калининград
Россияне сравнили мебель в московском кафе времен СССР с IKEA
Сом проткнул шипом грудь ребенка
Херсонский порт не смогли покинуть 12 иностранных судов
Россиянин побывал в Киргизии и удивился неприлично дешевой еде
Сенатор разоблачил обман Польши о российском газе
В Японии заявили о вынужденном начале Россией спецоперации на Украине
В России допустили увеличение маткапитала на первенца
Суд взыскал с бывшего депутата Госдумы крупнейший в Приморье туркомплекс
Экономика обанкротившейся страны «полностью рухнула»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.