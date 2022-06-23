В России предложили вариант индексации пенсий на три года

РБК: Минтруд предложил индексировать пенсии на 6,8% на ближайшие три года

Министерство труда России представило параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на следующие три года. Соответствующий проект бюджета также подготовил Пенсионный фонд (ПФР) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, передает РБК, ссылаясь на текст документа.

Индексация на три года

Ведомство предложило вариант индексации пенсий на 2023-2025 годы, согласно которому выплаты в среднем будут увеличиваться на 6,8 процента в год. При этом федеральный трансферт в бюджет ПФР вырастет до пяти триллионов рублей в год.

6,8 процента составит средний рост выплаты для неработающих пенсионеров

Однако выплаты работающим пенсионерам в ближайшие три года индексировать не намерены, следует из бюджета ПФР.

Подробности проекта

Согласно планам Минтруда, с 1 января 2023 года страховые пенсии неработающих россиян проиндексируют на 6,8 процента до 22 174 рублей. С 1 января 2024 года ведомство увеличит выплаты на 6,1 процента до 23 390 рублей, с 1 февраля 2025 года — на 4 процента, а с 1 апреля 2025 года — на 3,6 процента до 24 477 рублей.

Пропорционально вырастет и фиксированная выплата к страховой пенсии. В 2023 году она составит 7711,75 рубля, в 2024-м — 8182,17 рубля, в 2025-м — 8509,46 рубля. В пояснительных материалах Минтруда указано, что размер индексации должен быть не меньше уровня инфляции прошлого года.

При индексации пенсии в 2023 году учтут ее дополнительное увеличение на 10 процентов с 1 июня 2022 года. В 2025 году увеличение выплат произведут сначала по уровню инфляции, ожидаемому в 2024 году, а после — по уровню роста доходов ПФР. Это право закреплено в законе «О страховых пенсиях», нормы которого вступят в силу в 2025 году.

10 июня Центробанк понизил прогноз по инфляции в России. Ожидается, что в конце года она составит 14-17 процентов вместо 18-23 процентов, о которых говорили в апреле.

Мнения экспертов

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв заявил, что Минтруд составил параметры индексации пенсий, опираясь на макропрогноз Минэкономразвития. Однако в реальности показатели могут отличаться от тех, что заложили в бюджет. При ухудшении экономической ситуации он допустил разовые денежные выплаты для пожилых россиян.

13 919 рублей составляет прожиточный минимум в России

Проект бюджета от ПФР выглядит «довольно оптимистично», подчеркнул профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его словам, инициатива подразумевает стабильный рост поступлений страховых взносов. Кроме того, на фоне сложившейся ситуации в России начнет увеличиваться число неформально занятых россиян, что также повлияет на доходы ПФР.

Индексация пенсий с 1 июня

25 мая президент России Владимир Путин предложил увеличить размер социальных выплат неработающим пенсионерам на 10 процентов с 1 июня. Он добавил, что объем прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет в тех же пропорциях.

Наша главная задача — обеспечить дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда, чтобы уровень доходов граждан существенно превышал размер прожиточного минимума Владимир Путин президент России

Министр финансов России Антон Силуанов поддержал решение президента и назвал его «верным» и «недешевым». Для его реализации необходимо выделить около 600 миллиардов рублей до конца 2022 года. Если такая динамика сохранится и в следующие годы, то потребуется более триллиона рублей каждый год.

Это решение позволит поддержать тех людей, которые требуют помощи от государства. Верное решение, и на этом нельзя экономить Антон Силуанов министр финансов России

Еще 18 апреля Владимир Путин призвал помочь гражданам страны на фоне роста цен. Российский лидер также попросил правительство России и Центральный банк обратить внимание на ускорение инфляции. «Люди чувствуют это на своем семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены, и нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной», — подчеркнул Путин.