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В Минфине отреагировали на решение Путина о повышении пенсий

Глава Минфина Силуанов назвал решение Путина о повышении пенсий недешевым, но верным

Фото: Pixabay

Министр финансов России Антон Силуанов отреагировали на решение президента России Владимира Путина о повышении пенсий на десять процентов с июня. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на платформе «Смотрим».

Глава Минфина признался, что решение «недешевое» — на него потребуется выделить порядка 600 миллиардов рублей до конца года, в последующие годы при такой динамике нужно будет выделять более триллиона рублей ежегодно.

«Это решение позволит поддержать тех людей, которые требуют помощи от государства. Верное решение, и на этом нельзя экономить», — отреагировал глава Минфина.

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня на десять процентов увеличить размер социальных выплат неработающим пенсионерам. Кроме того, он объявил, что размер прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с начала следующего месяца также будут увеличены в том же объеме.

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Варвара Кошечкина
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