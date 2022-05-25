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Неработающим российским пенсионерам проиндексируют пенсии

Путин объявил об увеличении пенсий неработающих пенсионеров в России на 10%

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Неработающим российским пенсионерам проиндексируют пенсии. Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня на десять процентов увеличить размер социальных выплат неработающим пенсионерам, сообщает РИА Новости.

Мы с правительством долго на этот счет дискутировали, внутри правительства шли споры и вырабатывалось решение. Сегодня хочу объявить об этом: предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом нашего законодательства

Владимир Путинпрезидент России

Он объявил, что размер прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с начала следующего месяца также будут увеличены в том же объеме. Кроме того, Путин потребовал к концу года обеспечить снижение уровня бедности. Ключевым, согласно заявлению Путина, должно быть благосостояние граждан. Он призвал последовательно добиваться роста зарплат.

Наша главная задача — обеспечить дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда, чтобы уровень доходов граждан существенно превышал размер прожиточного минимума

Владимир Путинпрезидент России

О необходимости помочь россиянам Путин говорил 18 апреля. Тогда он обещал, что правительство подготовит параметры повышения всех социальных выплат, а также пенсий и зарплат бюджетников.

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Индексация социальных выплат

По состоянию на 2022 год прожиточный минимум в России составлял 11 950 рублей. Этот показатель определяется как соотношение с медианной заработной платой и медианным среднедушевым доходом. Для трудоспособных граждан выплачивали 13 026 рублей, для детей — 11 592 рубля, а для пенсионеров — 10 277 рублей.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что по итогам индексации прожиточный минимум составит 15 172 рубля для трудоспособного населения России и 11 970 рублей — для пенсионеров.

Он также добавил, что новый средний размер пенсии в России после индексации составит 19 360 рублей. Таким образом, в среднем прибавка к пенсии составит 1760 рублей.

Инфляция в России

В марте, по данным Центробанка РФ, инфляция составляла на годовом уровне 16,7 процентов. К первым числам апреля показатель роста цен составлял 17,5 процента в годовом выражении. В консервативном прогнозе Минэкономразвития рост цен в 2022 году ожидается на уровне 16,5 процента.

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Глава государства на заседании президиума сообщил, что инфляция в России в последнее время замедлилась. По его прогнозам, по итогам года она может не превысить 15 процентов.

По итогам 2022 года, во всяком случае мы исходим из этого, (инфляция) не превысит 15 процентов

Владимир Путинпрезидент России

При этом, Путин отметил, что российская экономика «имеет динамику значительно лучшую, чем прогнозировалось некоторыми экспертами». Глава государства при этом признал, что год для России «непростой», и призвал власти реагировать на рост цен.

В свою очередь, помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин также предполагает, что падение ВВП России по итогам 2022 года не превысит 5 процентов, тогда как в консервативном прогнозе Минэкономразвития содержится оценка снижения в 8,8 процента (в базовом — 7,7 процента).

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Марина Совина
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