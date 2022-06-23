В России предложили вариант индексации пенсий

РБК: Минтруд России предложил индексировать пенсии на 6,8% на 2023-2025 годы

Министерство труда России представило параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшие три года. Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда (ПФР) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, выплаты будут в среднем расти на 6,8 процента в год, передает РБК.

Минтруд предложил индексировать пенсии в ближайшие три года следующим образом: с 1 января 2023 года — на 6,8 процента (среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 174 рубля). С 1 января 2024 года ведомство призвало увеличить выплаты на 6,1 процента до 23 390 рублей, с 1 февраля 2025 года — на 4 процента и с 1 апреля 2025 года — на 3,6 процента до 24 477 рублей.

Кроме того, возрастет фиксированная выплата к страховой пенсии. Так, 2023 году она составит 7711,75 рубля, в 2024-м — 8182,17 рубля, в 2025-м — 8509,46 рубля. Проект Минтруда также предполагает увеличение федерального трансферта в бюджет ПФР до 5 триллионов рублей в год.

При этом индексация пенсий в ближайшие три года не коснется работающих пенсионеров.

Ранее в Госдуме предложили увеличить ежемесячные денежные выплаты на 50 процентов. Автором инициативы стала фракция ЛДПР.