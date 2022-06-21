Ежемесячные денежные выплаты предложили увеличить на 50 процентов

«Известия»: в Госдуме предложили увеличить ежемесячные денежные выплаты на 50 процентов

В ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, предполагающий увеличение ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) на 50 процентов. Об этом пишут «Известия».

Фракция ЛДПР, выступившая инициатором законопроекта, поясняет, что речь идет о повышении уровня материального обеспечения отдельных категорий граждан — инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, инвалидов, включая детей-инвалидов, лиц, пострадавших вследствие воздействия радиации. Ряд других фракций нижней палаты парламента уже заявили о готовности поддержать инициативу.

В пояснительной записке к документу говорится, что несмотря на ежегодную индексацию ЕДВ, выплаты не соответствуют реальному росту цен. На увеличение выплат в 2023 году может потребоваться дополнительно 224 миллиарда рублей.

С 3 июня в России начали выплачивать проиндексированные пенсии неработающим пенсионерам. С 1 июня выплаты данной категории россиян были проиндексированы на 10 процентов. В ПФР подчеркнули, что гражданам не нужно обращаться за перерасчетом, поскольку этот процесс автоматический. Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщал, что в среднем прибавка к пенсии должна составить 1760 рублей.

27 мая министр финансов России Антон Силуанов заявил, что у государства есть деньги на поддержку россиян. Он обратил внимание, что в России внепланово повысилась инфляция, в настоящий момент она составляет больше 17 процентов. В связи с этим, подчеркнул Силуанов, при определении мер социальной поддержки в первую очередь президент Владимир Путин объявил о повышении пенсий, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума на 10 процентов.