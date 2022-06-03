ПФР начал перечислять проиндексированные на 10 процентов пенсии неработающим пенсионерам

В России начали выплачивать проиндексированные пенсии неработающим пенсионерам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).

С 1 июня выплаты данной категории россиян были проиндексированы на 10 процентов. При этом в ПФР подчеркнули, что гражданам не нужно обращаться за перерасчетом, поскольку этот процесс автоматический.

Начиная с пятницы, 3 июня, пенсии в повышенных размерах доставляются всем получателям через почтовые отделения и банки.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщал, в среднем прибавка к пенсии должна составить 1760 рублей.

В среднем выплаты таким гражданам по стране увеличиваются до 19 360 рублей, решение касается примерно 35 миллионов человек.

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