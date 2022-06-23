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Среда обитания

Россиянам назвали запрещенные в квартире ремонтные работы

Адвокат Кудерко запретила делать арку и снимать дверь с петель в оборудованной газом кухне

Фото: Unsplash

Адвокат Елена Кудерко рассказала, какие виды деятельности запрещены в квартире, согласно российскому законодательству. Об этом она сообщила в беседе с агентством «Прайм».

Кудерко объяснила, что запрещенные виды работ связаны с распоряжением пространства в квартире. В частности, россиянам нельзя хранить на балконе многоквартирного дома взрывоопасные и пожароопасные предметы и устанавливать сушилки, если этого не предполагает конструкция. Это ограничение также распространяется и на выращивание цветов на балконе и оконных карнизах.

Кроме того, адвокат запретила осуществлять ряд ремонтных работ. «В кухне, оборудованной газом, нельзя делать арку и снимать дверь с петель. Объединить кухню с комнатой и сделать совместное пространство тоже не получится», — подчеркнула она.

Дома также нельзя выполнять такие виды трудовой деятельности, как шитье на профессиональной швейной машинке, готовка и выпечка на продажу, массаж, гадание и занятия народной медициной. В некоторых городах России закон содержит ограничения на число домашних животных в квартире. Например, жители Тольятти могут завести только две кошки. Средний штраф за указанные нарушения может достигнуть около тысячи рублей, заключила Кудерко.

Ранее россиян предупредили о риске лишиться гаража из-за мусора. Соответствующие поправки в Гражданский кодекс вступят в силу 1 сентября 2022 года.

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Марина Совина
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