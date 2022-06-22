Россиян предупредили о риске лишиться гаража из-за мусора

Поправки в Гражданский кодекс позволят изымать гаражи за ненадлежащее использование

С 1 сентября 2022 года россияне рискуют лишиться гаража из-за хранения там мусора, ненадлежащего использования помещения или нарушения прав соседей. В указанный срок должны вступить в силу соответствующие поправки в Гражданский кодекс, пишет «Российская газета».

Изначально закон должен был вступить в силу в 2023 году, но по инициативе председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова введение новых правил ускорили. Член Ассоциации юристов России, почетный адвокат РФ Никита Филиппов пояснил, что в отношении нежилых помещений вводятся те же процедуры, которые предусмотрены сейчас для жилья — так, гараж смогут изъять за разведение грязи или насекомых-вредителей.

Неизменным, по словам эксперта, останется обязательное уведомление владельца о таком решении. «При этом, если раньше на практике лишить жилья по данному основанию было довольно сложно, поскольку жилищные права граждан всегда имеют приоритет, закрепленный в Конституции, то в отношении нежилых помещений судебная практика вполне может пойти по совершенно иному пути» — предупредил Филиппов.

Кроме того, лишить гаража россиян могут после жалоб соседей. Зачастую владельцы рядом стоящих сооружений недовольны, когда машино-место используют для ведения бизнеса — например, организации шиномонтажной мастерской. Ненадлежащим использованием гаража эксперты также назвали хранение там стройматериалов. Однако если помещение будет пустовать, то нарушением это считаться не будет. «Если машино-место стоит пустым, но, например, коммунальные услуги оплачиваются в полном объеме, шансы на изъятие в этом случае практически нереальны», — пояснил руководитель договорной и законотворческой практики Бюро адвокатов Алексей Те.

Ранее россиян предупредили о сносе властями гаражей без денежной компенсации, если у владельца не окажется документов о праве собственности. Эксперты добавили, что, если гараж признают самостроем, то работы по демонтажу произведут за счет владельца. Стоимость сноса будет зависеть от материалов и размеров объекта.