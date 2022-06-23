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На Кузбассе пройдет спортивный мультифестиваль

На курорте Шерегеш с 1 по 3 июля пройдет мультифестиваль «Прогеш»

Фото: Martin Magnemyr / Unsplash

С 1 по 3 июля на курорте Шерегеш в Кемеровской области пройдет мультифестиваль «Прогеш», который объединит различные спортивные мероприятия и события. Об этом сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.

Так, 1 и 2 июля пройдут DJ-сеты и концерты, на которых выступят DJ Alex Union, NILETTO, DJ Aleksandr Belousov и Хабиб, мастер-классы по зумбе, вечерние киносеансы под открытым небом и дегустация изысканных блюд из дичи. Кроме того, для гостей курорта повара обещают приготовить 60 килограммов шашлыка. На главной площадке «Прогеша» проведут специальную фитнес-программу с семинарами по правильному питанию, спортивными секциями и йогой на вершине горы.

В заключительный день, 3 июля, пройдет V ежегодный спортфестиваль по маунтинбайку и трейлраннингу (бег по природному рельефу) «Таежная Гонка». Участников приглашают соревноваться сразу в двух дисциплинах: кросс-кантри для взрослых (длина трассы — 30 километров) и детей (восемь километров), а также бег с общей дистанцией длиной 10 километров.

«За три дня туристы смогут оценить все преимущества летнего Шерегеша, медитировать и вдохновляться энергией Горной Шории, участвовать в велозабеге или отправиться на экскурсии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 25 июня на Верх-Исетском пруду пройдут соревнования по сап-серфингу Viz Sup Contest. Также на фестивале будет работать школа сап-бординга, а все желающие смогут поучаствовать в различных спортивных мастер-классах и перекусить на фудмаркете греческой кухни.

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Дарья Рыбак
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