Крупный пожар на заводе в Подмосковье попал на видео

Очевидцы показали кадры с места пожара в цехе с растворителями в подмосковных Электроуглях

На территории цеха с растворителями и лакокрасочными изделиями в Подмосковье начался крупный пожар. Кадры очевидцев с места публикует РБК в своем Telegram-канале.

По данным МЧС, возгорание произошло в городе Электроугли. Внутри нежилого здания находятся лакокрасочные материалы. По последним данным, площадь пожара составляет 2,4 тысячи квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших нет.

К тушению пожара привлечены 55 человек и 17 единиц техники.