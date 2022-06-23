Россиянам захотели усложнить покупку жилья в одной европейской стране

Минобороны Финляндии захотело усложнить сделки по недвижимости с иностранцами не из ЕС

Покупку жилья в Финляндии иностранцам, в том числе россиянам, захотели усложнить. Рабочая группа Минобороны страны предложила более строго изучать сделки с финской недвижимостью, заключаемые гражданам не из государств Евросоюза (ЕС) или Европейского экономического пространства (ЕЭП). Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет об ужесточении вступившего 1 января 2020 года закона, согласно которому покупку жилья в Финляндии клиентами из-за пределов ЕС и ЕЭП сначала должно одобрить Министерство обороны. Ведомство получит право расследовать финансирование сделки, происхождение средств для приобретения земельных участков, отказывать в покупке при ряде обстоятельств, среди которых граница расположения участка по отношению к ближайшим объектам Минобороны и другие.

Однако в министерстве уточнили, что правила не распространяются на приобретение объектов в многоквартирных домах или прочих сделок с недвижимостью, не связанных с земельными участками.

«Сделки с недвижимостью в Финляндии, заключаемые сторонами, не входящими в ЕС и ЕЭП, в будущем должны более тщательно изучаться с точки зрения национальной безопасности. Это предложение межправительственной рабочей группы, которая представила свой доклад по данному вопросу министру обороны Антти Кайкконену 23 июня 2022 года. В докладе предлагаются поправки к законам», — заявили в финском министерстве.

21 июня газета Ilta-Sanomat сообщила об отказе финского МО в покупке недвижимости россиянину, который желал приобрести пустующую недвижимость поблизости от аэропорта города Рованиеми. Финские власти воспользовались правом преимущественного выкупа и предотвратили сделку, уточнило издание.

В начале мая Еврокомиссия предложила запретить россиянам покупать или передавать недвижимость в Европе. Такой запрет, по мнению властей, нанесет удар по российскому государству и олигархам. Уточняется, что правила касаются только тех жителей России, у которых нет гражданства или резидентства стран Евросоюза.